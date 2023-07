Texas Instruments corrige à Wall Street après les comptes

(Boursier.com) — Texas Instruments, géant des semi-conducteurs pour l'industrie de la téléphonie mobile, perd 4% avant bourse à Wall Street. Les prévisions du groupe indiquent en effet que le ralentissement sectoriel devrait se poursuivre à court terme. Les revenus du troisième trimestre sont attendus entre 4,36 et 4,74 milliards de dollars, soit un milieu de fourchette inférieur aux anticipations moyennes des analystes. Le bénéfice par action est anticipé entre 1,68 et 1,92$ sur la période, soit ici encore une performance inférieure au consensus de place. Pour son deuxième trimestre, le groupe a affiché des revenus de 4,53 milliards de dollars, en déclin de 13% en glissement annuel, mais au-dessus des attentes de marché avec le segment automobile. Le bénéfice par action a été de 1,87$, contre 2,45$ un an plus tôt. Le groupe de Dallas souffre toujours de la faiblesse de la majeure partie de ses marchés finaux. Les annulations de commandes restent à des niveaux jugés élevés, alors que les clients réduisent leurs stocks afin de s'aligner sur la demande.