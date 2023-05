Teva rate le consensus et chute à Wall Street

(Boursier.com) — Teva corrige avant bourse à Wall Street, alors que le laboratoire spécialiste des traitements génériques a publié pour son premier trimestre un bénéfice ajusté par action de 0,40$, à comparer à un consensus de 0,56$. Les revenus sur la période totalisent 3,66 milliards de dollars, proches des attentes des analystes (3,63 milliards). La perte GAAP par action a été de 18 cents. Le free cash flow a représenté 41 millions de dollars. Le groupe maintient toutefois ses estimations annuelles 2023, tablant sur des revenus allant de 14,8 à 15,4 milliards de dollars, un Ebitda ajusté logé entre 4,5 et 4,9 milliards, et un bpa non-GAAP allant de 2,25 à 2,55$. Le free cash flow annuel est espéré entre 1,7 et 2,1 milliards. Le management espère que les actions mises en place, concernant en particulier la chaîne d'approvisionnement et les produits innovants, permettront une amélioration de la marge brute sur les prochains trimestres.