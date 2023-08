Teva, partenaire de MedinCell, annonce le lancement réussi d'UZEDY

(Boursier.com) — Richard Francis, Président Directeur Général de Teva, et Eric Hughes, vice-président exécutif, Global R&D et directeur médical, ont commenté de lancement américain de UZEDY et le développement de l'olanzapine injectable à action prolongée (LAI) lors de la présentation des résultats du deuxième trimestre 2023.

Richard Francis a déclaré : "Nous respectons nos plans et nous sommes même légèrement en avance sur les objectifs de notre stratégie d'accès au marché. Nous sommes très satisfaits du lancement. Le dernier-né de nos traitements innovants est la rispéridone, notre traitement à action prolongée contre la schizophrénie. Je rappelle ici qu'il s'agit d'un marché de 4 milliards de dollars.

Nous venons tout juste de lancer UZEDY et nous sommes déjà très satisfaits des retours que nous recevons de la part des professionnels de santé. Ils confirment que nous avons un produit unique qui offre des avantages. Nous le voyons déjà avec un NBRX de 40%, ce qui signifie que nous prenons déjà 40% du marché de la rispéridone à action prolongée. Nous constatons par ailleurs que des hôpitaux demandent à recevoir des échantillons et à faire à des essais gratuits, et nous avons des discussions fructueuses avec nos payeurs. Donc, comme je l'ai dit, il y a clairement de l'excitation autour de l'arrivée de UZEDY et les premiers retours sont très positifs."

UZEDY, rispéridone injectable à action prolongée pour le traitement de la schizophrénie chez l'adulte, est le premier produit approuvé par la FDA basé sur la technologie BEPO de MedinCell.

MedinCell est éligible à l'encaissement de milestones commerciaux pouvant atteindre 105 millions de dollars et de royalties sur les ventes nettes.