Teva / MedinCell : la FDA approuve Uzedy pour le traitement de la schizophrénie

(Boursier.com) — Teva Pharmaceuticals, filiale américaine de Teva Pharmaceutical Industries Ltd. et MedinCell ont indiqué que la Food and Drug Administration (FDA) américaine a approuvé Uzedy (rispéridone), une suspension injectable à libération prolongée pour le traitement de la schizophrénie chez l'adulte.

Uzedy est la première formulation sous-cutanée à action prolongée de rispéridone qui utilise SteadyTeq, une technologie basée sur des copolymères et propriété de MedinCell, qui contrôle la libération régulière de la rispéridone.

Les concentrations plasmatiques thérapeutiques sont atteintes dans les 6 à 24 heures suivant l'administration d'une dose unique.

"L'approbation de Uzedy est l'aboutissement d'un engagement pluridisciplinaire entre Teva et MedinCell qui permet aujourd'hui d'aboutir à sa commercialisation. Cette étape témoigne de l'avancement de notre solide portefeuille biopharmaceutique. Il est composé de traitements innovants qui pourront aider dans les années à venir les personnes atteintes de troubles mentaux et de maladies neurologiques", commente Richard Francis, Président et Directeur Général de Teva.

Précisons qu'Uzedy utilise la nouvelle technologie SteadyTeq qui permet de contrôler la libération de la rispéridone au fil du temps. L'initiation du traitement ne nécessite pas de dose de charge ni de supplémentation orale. Les concentrations plasmatiques thérapeutiques sont atteintes dans les 6 à 24 heures suivant l'administration d'une unique dose. Une fois la tolérance à la rispéridone orale établie chez le patient, l'intervalle d'administration, une fois par mois ou une fois tous les deux mois, peut être initié à la dose choisie par le médecin pour maintenir un traitement continu.

Le prix de vente aux grossistes (prix catalogue) pour Uzedy est compris dans une fourchette allant de 1.232 $ à 3.080 $ par mois selon le dosage. Les coûts réels pour les patients devraient être inférieurs au prix catalogue, qui ne tient pas compte des rabais et remises supplémentaires qui peuvent s'appliquer. Teva s'engage à aider les patients ayant une prescription à accéder à Uzedy, à bénéficier de son remboursement et à les accompagner avec un service d'assistance spécialisée. Le reste à charge pour les patients peut varier en fonction de leur assurance et de leur admissibilité au programme d'aide au paiement.

Uzedy sera disponible aux Etats-Unis dans les semaines à venir.