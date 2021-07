Teva lance un 'covid warning'

(Boursier.com) — Teva Pharmaceutical, le géant des traitements génériques, a annoncé des revenus inférieurs aux attentes et abaissé sa guidance avec la pandémie. Sur le second trimestre fiscal, le groupe a affiché des revenus de 3,9 milliards de dollars et un bénéfice GAAP dilué par action de 19 cents, ainsi qu'un bpa ajusté de 59 cents. Le cash flow des activités opérationnelles a été de 218 millions. Le free cash flow a atteint 625 millions. La guidance 2021 de revenus est révisée en baisse afin de refléter "l'impact en cours du Covid-19". Le groupe table sur des revenus annuels allant de 16 à 16,4 milliards de dollars. La guidance d'Ebitda ajusté va de 4,8 à 5,1 milliards de dollars, pour un bpa compris entre 2,5 et 2,7$. Le free cash flow est attendu entre 2 et 2,3 milliards.