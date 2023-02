Teva fléchit à Wall Street après les comptes

(Boursier.com) — Teva Pharmaceutical, le géant israélien des traitements génériques, a publié pour le compte de son quatrième trimestre 2022 des revenus de 3,9 milliards de dollars, une perte par action de 1,1$ en GAAP et un bpa ajusté de 71 cents. Le consensus était précisément de 71 cents de bénéfice ajusté par action pour 3,93 milliards de dollars de revenus. Le groupe affiche ainsi sur l'exercice des ventes de 14,9 milliards de dollars et un bpa ajusté de 2,52$. Sur l'exercice 2023 juste entamé, Teva prévoit des revenus allant de 14,8 à 15,4 milliards de dollars, un Ebitda ajusté allant de 4,5 à 4,9 milliards, et un bpa ajusté logé entre 2,25 et 2,55$. Le free cash flow est anticipé entre 1,7 et 2,1 milliards. La guidance est un peu courte, puisque le consensus était de 2,52$ de bpa ajusté 2023 pour 15,23 milliards de facturations.