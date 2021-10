Teva déçoit au troisième trimestre

(Boursier.com) — Teva Pharmaceutical a renoué avec les bénéfices au troisième trimestre, mais le groupe pharmaceutique rate le consensus. Le géant israélien des traitements génériques, coté à Wall Street, a dégagé sur le trimestre clos un bénéfice net de 292 millions de dollars soit 26 cents par action, contre une perte massive de 4,35 milliards de dollars un an avant. Le bénéfice ajusté par action a été de 59 cents, contre 64 cents de consensus. Le revenus ont régressé de 2% à 3,89 milliards de dollars, alors que le consensus FactSet se situait à plus de 4 milliards. Le groupe maintient toutefois sa guidance annuelle, tablant sur des revenus allant de 16 à 16,4 milliards de dollars, un Ebitda ajusté situé entre 4,8 et 5,1 milliards, et un bpa de 2,5 à 2,7$. Le free cash flow annuel est anticipé entre 2 et 2,3 milliards.