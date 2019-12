Tessi veut lever 37,5 ME

Tessi veut lever 37,5 ME









Crédit photo © Tessi

(Boursier.com) — Tessi lance une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription, par voie d'offre au public et avec délai de priorité des actionnaires, d'un montant d'environ 37,5 millions d'euros dans le cadre du financement de l'acquisition d'ADM Value.

Le produit de l'Augmentation de Capital est destiné à financer, en plus d'une nouvelle dette bancaire à hauteur de 50 millions d'euros et d'un recours à une ligne de trésorerie, l'acquisition annoncée le 31 juillet de 80% des actions composant le capital d'ADM Value, pour un montant en numéraire d'environ 91 millions euros, étant précisé que le montant global pour 100% des actions composant le capital d'ADM Value est d'environ 114 millions d'euros.

Le prix de souscription de l'Augmentation de Capital est fixé à 140 euros par action (soit une valeur nominale de 2 euros et une prime d'émission de 138 euros), sur la base de 2 actions nouvelles pour 21 actions existantes, entraînant l'émission de 267 664 actions nouvelles.

Le prix de souscription fait apparaître une prime de 12,38% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes de l'action Tessi au cours des trois dernières séances de bourse précédant la date du 28 novembre 2019, de 124,58 euros.