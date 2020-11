Tessi : ventes de 117,2 ME sur juillet-septembre

Tessi a réalisé sur le 3ème trimestre 2020 un chiffre d'affaires de 117,2 ME.

À périmètre comparable proforma1, le chiffre d'affaires baisse de -2,7% par rapport au 3ème trimestre 2019. Les activités espagnoles en cours de cession ont contribué pour 15,2 ME en 2020 contre 18,9 MEUR au T3 2019.

En cumul sur les 9 premiers mois 2020 le chiffre d'affaires s'élève à 347,5 ME. À périmètre comparable proforma1 sur les 9 premiers mois 2020, il recule de -7,4%. Les activités espagnoles en cours de cession ont contribué pour 45,6 ME en 2020 contre 63,3 ME en 2019.