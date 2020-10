Tessi signe la charte e-santé du Ministère des solidarités et de la santé

(Boursier.com) — Spécialiste de la transformation digitale des parcours patients, de l'hébergement et du traitement des données de Santé, Tessi accompagne depuis plusieurs années les établissements de soins et l'écosystème des acteurs de la Santé dans la digitalisation de leurs processus métiers et la sécurisation des données médicales et non-médicales. A ce titre, Tessi a décidé de s'engager auprès du Ministère des solidarités et de la santé en signant la charte "Engagé pour la e-santé".

Notre ambition est claire : faire avancer la e-santé en France en proposant des solutions innovantes et conformes aux principes de MaSanté2022. Nous donnons rendez-vous en 2022 à Dominique PON et à Laura Letourneau, pour en faire le bilan , précise Virginie Degeorgis, Directrice Générale de Tessi France.

Tessi confirme ainsi son engagement et son alignement avec les décisions prises par le Ministère des solidarités et de la santé et par sa Délégation du Numérique en Santé.

Prestataire pour le monde de la Santé, Tessi dématérialise et traite chaque année près de 10 millions de dossiers assurés et expédie près 2,7 millions de courriers médicaux et administratifs patients, en filière postale et électronique. Son centre d'hébergement certifié ISO 27001 et HDS héberge plus de 3,5 pétaoctets de données personnelles et de Santé. Ses solutions automatisent le contrôle de près de 650 000 documents d'identité par an dans le cadre de parcours multicanal.