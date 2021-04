Tessi : résultat net en baisse à 22,2 ME

(Boursier.com) — Tessi a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de 412,6 ME, en baisse de 2,3% à périmètre constant proforma.

A périmètre constant proforma, le résultat opérationnel courant (ROC) est en baisse de 14,6% à 48,3 ME, soit 11,7% du chiffre d'affaires.

Le résultat net des activités poursuivies s'élève à 22,2 ME contre 35,7 ME.

Le périmètre espagnol cédé en janvier 2021 a généré une perte nette de -19,6 ME, dont -16,8 ME de dépréciation d'actifs en phase avec sa valeur de marché. Le résultat net consolidé part du Groupe s'établit au final à 1,1 ME.

Les dettes financières nettes se sont réduites à 200,2 ME à fin 2020.

Il sera proposé lors de la prochaine Assemblée Générale des actionnaires le versement d'un dividende de 3,40 Euros par action.