Tessi : recul de 55% du résultat net

(Boursier.com) — Tessi a réalisé au cours du premier semestre 2020 un chiffre d'affaires de 230,4 MEUR, en croissance de +0,6% comparé au premier semestre 2019.

À périmètre comparable proforma, le Groupe enregistre un recul de -9,6% en raison de l'impact à compter de mi-mars de la crise sanitaire Covid-19 sur les activités.

Dans ce contexte inédit, le résultat opérationnel courant (ROC) ressort à 17,1 Me, en baisse limitée de 5,5 MEUR grâce à la résilience du modèle économique, l'ensemble des mesures prises et à la contribution des nouvelles acquisitions.

Le résultat net ressort à 4,6 ME contre 10,3 ME, soit -55%.

Le free cash-flow ressort ainsi 43,6 ME permettant au Groupe de réduire son endettement financier net au 30 juin. Ce dernier s'élève ainsi à 200,5 ME au 30 juin 2020, intégrant 51,1 ME de dettes locatives.