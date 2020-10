Tessi : Pixel Holding reprend les parts d'Amiral Gestion et Sycomore

(Boursier.com) — Pixel Holding, actionnaire majoritaire détenteur de 74,20% du capital de Tessi, annonce avoir conclu deux accords de cession des participations détenues par les fonds gérés par Amiral Gestion SAS et Sycomore Asset Management S.A., représentant respectivement 4,00% et 3,43% du capital de Tessi. Le prix de cession est de 120 euros par action. Un complément de prix serait versé aux cédants si Pixel Holding déposait à un prix supérieur une offre publique déclarée conforme dans les six mois, ce dont Pixel Holding n'a pas l'intention. La réalisation de ces cessions interviendra d'ici au 28 octobre 2020.