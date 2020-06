Tessi : modalités de tenue de l'Assemblée générale

Crédit photo © Tessi

(Boursier.com) — Les actionnaires de Tessi sont informés que l'Assemblée générale mixte se tiendra le 25 juin 2020, à 11h à huis-clos dans les locaux de la société Dentressangle à Lyon.

Dans le contexte de l'épidémie du Covid-19 et compte tenu des mesures administratives limitant et interdisant les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires, le Directoire a décidé que l'Assemblée générale mixte se tiendrait exceptionnellement à huis-clos, hors de la présence des Actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'y assister que ce soit physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle.

Dans ces conditions, les Actionnaires pourront exercer leur droit de vote uniquement à distance avant l'Assemblée générale mixte. Les actionnaires sont invités à voter, via le formulaire de vote par correspondance ou en donnant pouvoir au Président de l'Assemblée ou en donnant pouvoir à la personne de leur choix. Il est précisé que dans ce cas, le mandataire devra voter par correspondance au titre de ce pouvoir.

Les modalités de tenue de l'Assemblée générale pourraient évoluer en fonction des impératifs sanitaires et/ou légaux.