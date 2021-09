Tessi : le résultat opérationnel courant progresse à 30,5 ME au S1

(Boursier.com) — Tessi , acteur international des Business Process Services, a réalisé au cours du premier semestre 2021 un chiffre d'affaires de 234,9 ME. À données proforma, la croissance ressort à +16,3%, sous l'effet de la bonne orientation des activités et d'une base de comparaison favorable en raison de l'impact du confinement en 2020 à partir de mi-mars.

Le résultat opérationnel courant progresse à 30,5 ME. À données proforma, la progression s'élève à +56,2% par rapport au 1er semestre 2020. Le rebond de l'activité dans un contexte plus normalisé a permis une meilleure absorption des charges opérationnelles. La marge opérationnelle courante ressort ainsi à un niveau élevé de 13%.

Le résultat opérationnel intègre des charges non courantes pour -0,4 ME, et ressort à 30,1 ME.

Après comptabilisation du résultat financier (-5,2 ME) et de l'impôt (-8,5 ME), le résultat net ressort à 16,3 ME soit une marge nette de 6,9% sur le semestre.

Les flux de trésorerie générés par l'activité au premier semestre s'élèvent à 13 ME. Ces flux sont composés de 34,8 ME de capacité d'autofinancement et de -21,9 ME de hausse du BFR, en raison notamment d'une dégradation temporaire en lien avec un changement d'ERP en début d'année et d'une hausse de l'activité.

Ces flux ont couvert les investissements qui sont restés limités à 9,2 ME sur la période. Le free cash-flow ressort ainsi 3,8 ME. L'endettement net s'affiche à 200,6 ME au 30 juin 2021, stable par rapport au 31 décembre 2020, intégrant 46,1 ME de dettes locatives (IFRS 16).

Perspectives

Ce premier semestre conforte le plan de marche du Groupe qui entend poursuivre son développement.

Suite à l'acquisition de blocs d'actions TESSI lui permettant de détenir 97,3% du capital et 96,9% des droits de vote de TESSI, PIXEL Holding a déposé le 14 septembre 2021 auprès de l'Autorité des Marchés Financiers un projet d'offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire sur les actions TESSI au prix de 168,60 euros par action (dividende exceptionnel 2020 détaché).

Le calendrier indicatif de l'Offre prévoit actuellement une ouverture de la période d'offre le 28 octobre 2021.

Prochain communiqué : Chiffre d'affaires T3 2021, le 4 novembre 2021 après bourse.