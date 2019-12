Tessi finalise l'acquisition d'ADM Value

Tessi finalise l'acquisition d'ADM Value









Crédit photo © Tessi

(Boursier.com) — Tessi annonce la réalisation, au 11 décembre, de l'acquisition de la société ADM Value, spécialiste de la relation clients. L'opération est financée par une dette bancaire, par une augmentation de capital en numéraire clôturée le 6 décembre et par la remise d'actions Tessi aux vendeurs. L'accord conclu entre les parties pour l'acquisition de la société ADM Value prévoit en effet le paiement du prix en numéraire à hauteur de 80% et la remise d'actions Tessi à hauteur de 20%.

Le paiement du prix en numéraire a été financé principalement par une dette bancaire et par une augmentation de capital en numéraire, clôturée le 6 décembre 2019 ayant porté le capital social de 5.620.974 euros à 6.156.302 euros.

Pour les besoins de l'acquisition de la société ADM Value, les apporteurs et la société bénéficiaire ont convenu de retenir une valorisation pour les 4.100 actions de la société ADM Value, représentant 100% de son capital et de ses droits de vote, de 114.000.500 euros. La valeur de 1 action apportée s'élève à 27.805 euros et la valeur de l'ensemble des actions apportées s'élève à 22.994.735 euros.

Tessi a émis 164.246 actions ordinaires nouvelles entièrement assimilables aux actions existantes, afin de rémunérer l'apport des 827 actions de la société ADM Value représentatives de 20,17% du capital et des droits de vote de la société. Les actions ordinaires nouvelles de Tessi ainsi émises ont fait l'objet, le 11 décembre, d'une demande d'admission aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris (Compartiment B).

Cette opération permet à Tessi de détenir 100 % du capital et des droits de vote de la société ADM Value.