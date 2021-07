Tessi : désignation d'un l'expert indépendant

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Sorgem Evaluation a été désigné en qualité d'expert indépendant par le Conseil de Surveillance de Tessi, du 30 juin, dans le cadre du projet d'offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire de Pixel Holding.

Offre à 172 euros, dividende attaché

Il est rappelé que suite à l'acquisition de blocs d'actions Tessi lui permettant de détenir 97,4% du capital et 96,9% des droits de vote de Tessi, Pixel Holding a annoncé le 3 juin son intention de déposer auprès de l'Autorité des Marchés Financiers un projet d'offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire sur les actions Tessi au prix de 172 euros par action (dividende exceptionnel 2020 attaché).

Le paiement dudit dividende exceptionnel 2020, d'un montant de 3,40 euros par action, étant intervenu le 28 juin, le prix de l'offre s'entend coupon détaché, soit 168,60 euros par action.

Choix de l'expert indépendant

Dans la perspective du dépôt du projet d'offre par Pixel Holding, le Conseil de Surveillance a décidé, lors de sa réunion du 21 juin, de constituer un Comité ad hoc composé de M. Patrick Bataillard en qualité de membre indépendant, M. Michel Ange en qualité de membre indépendant et Mme Alix Guillon. Ce Comité ad hoc s'est chargé de proposer au Conseil de Surveillance la candidature d'un expert indépendant, d'assurer le suivi des travaux de ce dernier et de préparer un projet d'avis motivé du Conseil de Surveillance sur le projet d'offre. Sur proposition du Comité ad hoc, le Conseil de Surveillance a décidé, lors de sa réunion du 30 juin, à l'unanimité de ses membres, de désigner Sorgem Evaluation, représenté par M. Maurice Nussenbaum, en qualité d'expert indépendant chargé d'établir un rapport sur les conditions financières du projet d'offre et d'attester du caractère équitable du prix de l'offre.