Tessi a dégagé 35 ME de bénéfices en 2019

(Boursier.com) — Tessi a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 452 ME, en croissance de +5,6% comparé à 2018. À périmètre constant (hors Owliance sur le S1 2019, Orone sur 4 mois en 2019 et Tessi Autriche en 2018), la croissance ressort à +1,3%.

Le résultat opérationnel courant (ROC) progresse de +3,3%, à 46 ME, bénéficiant notamment de l'effet périmètre d'Owliance (12 mois en 2019, contre 6 mois en 2018) pour 0,9 ME, du reclassement de la CVAE en impôt pour 3,7 ME et de l'effet IFRS 16 pour 0,3 ME. À périmètre et normes comptables comparables, le ROC est en recul de 3,3 ME, affecté notamment par la baisse de la performance de la zone ibérique dans un contexte difficile.

Le résultat opérationnel progresse de 16,9 ME pour s'établir à 58,3 ME, bénéficiant de la comptabilisation de produits nets non courants pour 12,3 ME, principalement constitués par un profit exceptionnel généré par l'évaluation à la juste valeur d'un complément de prix d'une acquisition.

Le résultat net des activités intégrées s'élève ainsi à 36,1 ME, en progression de +88,7% par rapport à 2018. Le résultat net consolidé part du Groupe s'établit à 34,8 ME, en baisse par rapport à celui de 2018, le résultat net de l'activité CPoR Devises cédée fin 2018 n'étant plus consolidé.

La crise sanitaire actuelle pèse "significativement" sur l'activité, sans que Tessi ne puisse en mesurer précisément les conséquences, "compte tenu de l'incertitude sur la durée des restrictions actuelles dans les pays où le Groupe opère".