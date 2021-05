Tesla veut sécuriser son approvisionnement en 'puces'

Tesla veut sécuriser son approvisionnement en 'puces'









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Tesla répond actuellement à la pénurie de 'puces' par des paiements upfront à ses fournisseurs de semi-conducteurs, indique le Financial Times, qui explique que le groupe d'Elon Musk explore aussi la possibilité d'acquérir une usine. Actuellement, les discussions portent sur la sécurisation de l'approvisionnement avec des opérateurs industriels de Taïwan, Corée du Sud ou des Etats-Unis. Les sources du FT précisent que l'intérêt de Tesla dans l'achat d'une usine est préliminaire. Compte tenu des coûts prohibitifs d'une telle initiative, une acquisition de ce type serait difficile. Acquérir et faire tourner une telle usine de fabrication de 'puces' demanderait un lourd investissement allant jusqu'à 20 milliards de dollars, selon les observateurs cités par le FT.

Notons par ailleurs que la NHTSA, autorité US de sécurité routière, juge que les Model 3 et Model Y les plus récents ne pourront plus profiter d'une certification sur la sécurité avancée de certaines fonctions, du fait du remplacement d'un système de radar par des caméras.