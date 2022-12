Tesla : vers une suspension temporaire de la production du Model Y en Chine ?

(Boursier.com) — Tesla suspendrait la production du Model Y sur son site chinois plus tard ce mois, indique l'agence Bloomberg, citant des personnes familières de la question selon lesquelles la suspension durerait de la fin du mois à début janvier. Bloomberg explique ce mouvement par des mises à jour de ligne de production et un ralentissement de la demande des consommateurs. La plupart des travailleurs sur les lignes d'assemblage du Model Y et du Model 3 ne seraient pas requis durant la dernière semaine de décembre, croit savoir l'agence. Reuters confirme une "brève suspension" attendue de la production chinoise du Model Y sur la dernière semaine de l'année. Cette rumeur alimente la théorie d'un affaiblissement de la demande. Reuters précise que la suspension débuterait le 25 décembre et durerait jusqu'au 1er janvier. L'agence évoque un message interne.

Cette décision marquerait la première réduction volontaire des niveaux de production depuis l'ouverture de l'usine en 2018, bien que les restrictions de Covid et la maintenance programmée aient aussi réduit la production plus tôt cette année. Ces rapports font suite à une décision de Tesla d'offrir de nouvelles réductions aux acheteurs chinois de ses berlines Model 3 et Model Y, à condition que l'achat soit finalisé d'ici la fin de l'année - gestes qui s'ajoutent aux baisses de prix dévoilées en octobre.