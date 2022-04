Tesla va devoir justifier ce soir ses plus de 1000 milliards de capitalisation

(Boursier.com) — Tesla , qui pèse actuellement plus de 1000 milliards de dollars à Wall Street, publie après bourse ce soir ses derniers comptes trimestriels. Le consensus de bénéfice par action est de 2,26$, pour 17,8 milliards de dollars de revenus. Début avril, les marchés avaient salué d'excellents chiffres d'activité. Ainsi, le géant texan de l'automobile électrique avait alors fourni ses chiffres d'activité du premier trimestre. Tesla a produit plus de 305 000 véhicules et livré plus de 310 000 unités sur la période, malgré les difficultés de chaîne d'approvisionnement et les fermetures de sites de production. Ainsi, malgré le ralentissement de la production chinoise du fait de la nouvelle vague épidémique et la pénurie de semi-conducteurs, le groupe d'Elon Musk a livré un nombre record de voitures sur le trimestre clos.

Procter & Gamble, Abbott, Anthem, CSX, Lam Research, Baker Hughes, Nasdaq Inc, Kinder Morgan, M&T Bank, Alcoa, United Airlines, Robert Half, Tenet Healthcare ou Steel Dynamics, annoncent aussi ce mercredi leurs derniers comptes.