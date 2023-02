Tesla va accélérer sa production à Shanghai

(Boursier.com) — Tesla demeure sous surveillance à Wall Street ce mercredi. Selon l'agence Reuters, le constructeur de voitures électriques va relever sa production à Shanghai afin de répondre à la demande ravivée par les baisses récentes de prix. Ainsi, Tesla entendrait augmenter sa production sur le site de Shanghai les deux prochains mois, d'après un message interne de planification dont l'agence a pris connaissance et une personne ayant connaissance des plans. Le constructeur prévoit de produire une moyenne hebdomadaire de près de 20 000 unités dans son usine de Shanghai en février et mars, selon le mémo, qui détaille les plans de production pour le centre de fabrication le plus productif et le plus rentable de Tesla. Ce niveau de production porterait la production de l'usine à peu près à son rythme de septembre, lorsqu'elle a produit 82 088 Model 3 et Y, selon les données de la China Passenger Car Association.