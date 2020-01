Tesla : une première depuis 2012

(Boursier.com) — Tesla est confronté à une nouvelle dégradation d'analyste ce jeudi. Et pas des moindres puisque, pour la première fois depuis plus de sept ans, Morgan Stanley recommande désormais de 'vendre' le titre du constructeur automobile. L'optimisme concernant la croissance des activités principales du fabricant de voitures électriques en Chine est maintenant intégré dans les cours, selon le courtier. Ce dernier a également coupé la valorisation de la division de mobilité de la société, citant un environnement légal et réglementaire qui n'est pas favorable au déploiement d'un réseau de robots-taxis.

La valeur a plus que doublé depuis début octobre, dopée par l'annonce d'un bénéfice surprise au troisième trimestre, de fortes livraisons et la construction rapide d'une usine en Chine. "La dynamique et le sentiment à court terme autour du titre sont certes très forts, mais nous remettons finalement en question la durabilité de cette dynamique", souligne Morgan Stanley, qui relève son objectif de prix de 250 à 360$.

"Bien que Tesla mérite de figurer parmi les sociétés automobiles les plus valorisées au monde, compte tenu de son leadership dans le domaine des véhicules électriques, les investisseurs se verront offrir des occasions plus intéressantes de détenir le titre à l'avenir", conclut MS.