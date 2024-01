Tesla : une mise à jour OTH massive en Chine

(Boursier.com) — Tesla "rappelle" 1,6 million de voitures en Chine en raison d'un risque d'accident lié à l'Autopilot, indique Bloomberg. Tesla utilisera en fait la technologie de mise à niveau à distance des véhicules pour fournir des fonctions nouvellement développées aux véhicules afin de réduire les risques. Bloomberg observe que le "rappel" s'applique à pratiquement toutes les voitures que Tesla ait jamais vendues dans le pays. Cette décision fait écho à celle concernant 2 millions de véhicules aux Etats-Unis le mois dernier. Les voitures concernées en Chine ont été produites entre le mois d'août 2014 et décembre 2023, y compris les Model 3 et Y produits localement et les modèles premium importés, d'après l'administration locale.

Les conducteurs de Tesla pourraient abuser des fonctions de l'Autopilot, augmentant ainsi le risque de collision et posant un risque pour la sécurité, a indiqué le régulateur chinois. Le "rappel" reflète donc la réponse du constructeur texan le mois dernier à la National Highway Traffic Safety Administration des États-Unis, déterminant que le groupe d'Elon Musk n'en faisait pas assez pour garantir que les conducteurs utilisaient correctement l'Autopilot. La NHTSA avait déclaré qu'elle maintiendrait ouverte une enquête sur les défauts qui durerait plusieurs années pour surveiller l'efficacité des correctifs apportés par Tesla à 2 millions de voitures.