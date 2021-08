Tesla : une journée déterminante demain ?

(Boursier.com) — Tesla tient demain sa journée 'AI', dédiée à l'intelligence artificielle et aux solutions de conduite autonome. Le Barron's estime qu'il pourrait s'agir d'un "grand jour" pour le titre Tesla et qu'une annonce 'blockbuster' n'est pas à exclure. Cela ne ferait pas de mal à la valeur à Wall Street, le dossier étant sous pression ces derniers jours sur fond d'enquête de la NHTSA, autorité américaine de sécurité routière, à propos de l'Autopilot et d'une série d'accidents. Les démocrates Richard Blumenthal et Edward Markey ont en outre demandé à la FTC (Federal Trade Commission) d'enquêter sur d'éventuelles pratiques marketing trompeuses de Tesla à propos de l'Autopilot et de la conduite autonome, dans une lettre adressée à Lina Khan, jeune présidente de la commission.