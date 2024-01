Tesla : une baisse des prix qui se confirme

(Boursier.com) — Tesla aurait abaissé les prix de ses Model Y en Allemagne, quelques jours seulement après des réductions de prix en Chine sur les Model 3 et Y, indique Reuters. Le constructeur texan a abaissé les prix de la Model Y Long Range et de la Model Y Performance de 5.000 euros, à 49.990 euros et 55.990 euros respectivement, ce qui, calcule Reuters, équivaut à des réductions de 9% et 8,1%. Tesla aurait en outre réduit le prix des Model Y à propulsion arrière de 1.900 euros, une baisse de 4,2%, à 42.990 euros. Reuters évoque des données publiées sur le site web du groupe. Ces ajustements interviennent alors que Tesla a précisé précédemment qu'il allait suspendre la quasi-totalité de sa production sur le site de Berlin du 29 janvier au 11 février, du fait de la pénurie de composants provoquée par les changements d'itinéraire du transport maritime, changements liés aux attaques en mer Rouge.

Rappelons que le groupe vient de réduire les prix de ses deux modèles fabriqués localement en Chine. D'après le site Web local de Tesla, le prix de départ de la berline Model 3 de base a été réduit de 5,9% à 245.900 yuans, tandis que le prix de départ du SUV Model Y a été abaissé de 2,8% à 258.900 yuans. "Le mouvement pourrait déclencher des baisses de prix supplémentaires, faisant pression sur les marges", s'inquiétait à juste titre Bloomberg.