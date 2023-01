Tesla : un trimestre record, mais les choses vont se compliquer

(Boursier.com) — Tesla , le colosse américain de l'automobile électrique, n'a pas déçu hier soir par sa publication financière trimestrielle. Certes, la marge brute s'est érodée, mais le groupe d'Elon Musk a dépassé les attentes en termes de profits et maintenu son objectif de croissance annuelle composée de 50%. Musk a aussi confié que le groupe était en mesure de produire jusqu'à 2 millions de véhicules cette année, après les baisses de prix brutales récemment concédées. Le dirigeant a confirmé s'attendre à une récession "assez difficile", et entend ainsi accélérer les réductions de coûts. Enfin, Tesla prévoit de lancer son Cybertruck - attendu de longue date - plus tard cette année, avant une montée en volume en 2024. Le titre s'adjugeait 5% après bourse à Wall Street sur les 152$.

Tesla a gagné 3,69 milliards de dollars, ou 1,07$ par action, au quatrième trimestre, contre 2,3 milliards de dollars un an avant. Ajusté pour les éléments ponctuels, Tesla a affiché un bpa de 1,19$. Les revenus ont bondi de 37% à 24,32 milliards de dollars, contre 17,7 milliards de dollars il y a un an. Ces revenus et bénéfices trimestriels constituent des records. Les analystes interrogés par FactSet s'attendaient à ce que le fabricant de véhicules électriques déclare un bénéfice ajusté de 1,13$ sur des revenus de 24,67 milliards de dollars.

En termes de perspectives, Tesla a gardé plus ou moins intact son discours récent. Le groupe a aussi indiqué qu'il prévoyait d'augmenter sa capacité de production "le plus rapidement possible". Il table sur une croissance annuelle moyenne d'environ 50% sur un "horizon pluriannuel" des livraisons. Le constructeur texan a produit 1,37 million de véhicules en 2022, en hausse de 47% par rapport à la production de 2021, et livré 1,31 million d'unités. Musk a déclaré que l'intention de Tesla était d'être prudent, étant donné les problèmes potentiels indépendants de la volonté du groupe. S'il s'agit d'une année sans ruptures d'approvisionnement majeures, "nous avons le potentiel de fabriquer 2 millions de voitures cette année. Nous ne nous engageons pas là-dessus, mais je dis simplement que c'est le potentiel", a déclaré Musk devant les analystes. "Et je pense qu'il y aura une demande pour cela aussi", a ajouté le dirigeant... Ainsi, Tesla prévoit de fabriquer 1,8 million de véhicules en 2023, avec un "potentiel" de 2 millions. Les préoccupations en matière de demande devraient être "dissipées", promet Musk, qui s'est aussi engagé à maîtriser les coûts plus rapidement.

La demande ne serait pas un problème, a déclaré Musk. "Je veux dissiper cette inquiétude", a-t-il déclaré, ajoutant que les commandes de janvier étaient "plus fortes que jamais" et que la demande dépassait de loin le taux de production de Tesla. Il est vrai qu'après des baisses de prix à deux chiffres sur ses plus grands marchés, Tesla a quelque peu stimulé cette demande. "Nous pensons que la demande sera bonne malgré une probable contraction du marché automobile dans son ensemble", a ajouté Musk.

Tesla a également déclaré qu'une plateforme de véhicules de "nouvelle génération" était en préparation, promettant plus de détails lors de sa journée des investisseurs le 1er mars. Musk a confirmé la production en volume du Cybertruck en 2024.

L'agence Bloomberg a aussi rapporté que Tesla avait sécurisé une nouvelle facilité de crédit revolving de 5 milliards de dollars. Le groupe pourrait encore augmenter la facilité de crédit de 2 milliards de dollars. Citigroup est l'agent administratif de l'opération, d'une maturité de cinq ans.