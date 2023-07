Tesla : un trimestre record !

(Boursier.com) — Tesla continue à mener la danse dans l'électrique. Le constructeur américain a enregistré des ventes records au deuxième trimestre, renforçant son avance dans la course aux voitures propres. La firme d'Elon Musk a livré 466 140 véhicules dans le monde (+83% sur un an), dépassant les estimations de Wall Street (448.350). "C'est un gros rythme", a déclaré à 'Bloomberg' Ben Kallo de Robert W. Baird. "Les gens se préparent toujours à une nouvelle série de baisses de prix, et ce grand nombre de livraisons réduit le risque". Tesla a livré 446.915 Model 3 et Y sur le trimestre ainsi que 19.225 Model S et X, plus chers.

In Q2, we produced nearly 480k vehicles & delivered over 466k vehicles ? https://t.co/YehXmk8vzK — Tesla (@Tesla), via Twitter

La société a également réussi à réduire l'écart entre la production et les livraisons - un chiffre étroitement surveillé par les analystes - à 13.560 unités au deuxième trimestre. Au premier trimestre, elle a produit près de 18.000 voitures de plus qu'elle n'en a livré aux clients. "Tout le monde s'inquiétait de la constitution des stocks, et il semble qu'ils se soient normalisés", a souligné B.Kallo. "Le delta entre la production et les livraisons se rétrécit, c'est ce que Tesla a dit qu'ils feraient".

Outre les baisses de tarifs, Tesla a également reçu un coup de pouce du gouvernement au deuxième trimestre puisque toutes les versions de la Model 3 sont devenues éligibles au crédit d'impôt fédéral de 7.500$.

Le prochain grand rendez-vous pour Tesla est programmé le 19 juillet après la clôture avec la publication des résultats du deuxième trimestre.

A noter par ailleurs que BYD, la marque de voitures la plus vendue en Chine, a également publié des vente trimestrielles records sur les trois mois clos fin juin avec 700.244 véhicules à énergie nouvelle commercialisés, la moitié entièrement électrique et l'autre hybride rechargeable. Selon les données de 'Bloomberg', les ventes trimestrielles de BYD - extrapolées à partir des chiffres mensuels - ont bondi de 98% par rapport à l'année précédente.