Tesla : un taureau épuisé !

(Boursier.com) — Tesla temporise à Wall Street ce jeudi, alors que la capitalisation boursière du concepteur de voitures électriques, à 89 milliards de dollars, venait de dépasser celles de Ford et GM réunis. Baird, qui a conseillé le dossier Tesla à 'surperformance' durant plusieurs années, vient juste de dégrader à 'neutre' ce jour, recommandant des prises de bénéfices après le généreux rallye récent. L'objectif de cours de la firme se situe à 525$, ce qui est tout de même supérieur au cours actuellement coté. "Nous nous mettons de côté, certes las de la bataille après plusieurs années d'un dur combat, comprenant (environ) 20% de surperformance sur l'année passée..." Après plusieurs années avec une recommandation 'surperformance', l'analyste Ben Kallo, qui reste confiant dans les perspectives de long terme de Tesla, juge désormais les estimations "correctement calibrées" et la valorisation "plus équilibrée".

De source de marché, CFRA vient également de dégrader la valeur du californien Tesla à 'vendre' avec un objectif de 400$.