Tesla : un nouveau véhicule en vue ?

(Boursier.com) — Tesla aurait indiqué à ses fournisseurs son souhait de démarrer la production d'un nouveau véhicule électrique grand public au nom de code "Redwood" à la mi-2025, selon quatre personnes proches du dossier citées par l'agence Reuters, deux d'entre elles décrivant le modèle comme un crossover compact. L'agence rappelle que le directeur général de Tesla, Elon Musk, aiguise depuis longtemps l'appétit des fans et des investisseurs pour des véhicules électriques abordables et des robots-taxis autonomes qui devraient être fabriqués sur des plateformes de voitures électriques de nouvelle génération. Musk avait ainsi promis précédemment une voiture électrique grand public à 25.000$, projet qui ne s'est pas encore matérialisé. Tesla aurait envoyé l'année dernière des "demandes de devis" ou des appels d'offres pour le supposé modèle "Redwood" à ses fournisseurs et envisagerait un volume de production hebdomadaire de 10.000 véhicules, ont indiqué deux des sources de Reuters. La production débuterait en juin 2025, ont ajouté trois sources citées par l'agence, sous couvert d'anonymat.