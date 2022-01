Tesla : un nouveau rival inattendu ?

(Boursier.com) — Tesla , qui retombait hier soir de 4,2%, abandonne encore un peu de terrain avant bourse à Wall Street, après l'annonce par Sony d'un projet visant à examiner une possible entrée sur le marché des véhicules électriques. Le président-directeur général de Sony, Kenichiro Yoshida, a déclaré ainsi à l'occasion du CES de Las Vegas, que la société allait lancer une nouvelle division pour commercialiser des véhicules électriques. Yoshida a déclaré que le groupe Sony lancerait une nouvelle division et potentiellement une compagnie appelée Sony Mobility Inc, dans le cadre de l'accélération de la commercialisation de ses véhicules électriques.