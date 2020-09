Tesla : un château de cartes prêt à s'écrouler ?

(Boursier.com) — Un spécialiste met en garde contre Tesla. David Trainer, directeur général de New Constructs, qualifie Tesla d'action la plus dangereuse de Wall Street et affirme que les fondamentaux ne permettent pas un prix et une valorisation aussi élevés. "Quel que soit le scénario le plus optimiste que vous envisagez pour Tesla - qu'ils produisent 30 millions de voitures dans les 10 prochaines années, qu'ils se lancent dans l'assurance et qu'ils aient les mêmes marges élevées que Toyota, la société automobile la plus efficace de tous les temps - même si vous croyez tout cela vrai, le cours de l'action implique toujours que les bénéfices seront encore plus importants", a déclaré David Trainer à 'CNBC'.

Il note que le cours du titre implique une part de marché de 40 à 110% sur la base du prix de vente moyen d'une voiture. Avec le prix de vente moyen actuel de 57.000 dollars et en supposant 10,9 millions de ventes de véhicules d'ici 2030, cela implique 42% de part de marché, note M.Trainer. Tesla se négocie ainsi à 159 fois les bénéfices à terme. "Nous pensons qu'il s'agit d'un grand, grand - l'un des plus grands de tous les temps - château de cartes prêt à s'écrouler".

"Les fractionnements d'actions sont sans conséquence sur la valeur. Ils ne changent pas la taille, ils la divisent simplement en plus de morceaux. Honnêtement, je considère la division d'actions comme un moyen d'attirer des traders moins avertis et moins méfiants dans le seul but de faire monter les actions, et ce n'est pas une véritable stratégie", souligne le spécialiste, en référence au récent split du titre.