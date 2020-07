Tesla : un analyste double son objectif de cours

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — A la traîne, le Credit Suisse relève son objectif sur Tesla de 700 à 1.400$ ! Un niveau qui reste toutefois inférieur au cours actuel d'environ 1.500$. Alors que le titre affiche un gain impressionnant de plus de 250% depuis le début de l'année, porté par l'"euphorie" suscitée par les véhicules électriques, une série de points de données prometteurs et l'intérêt accru des investisseurs particuliers pour la bourse, qui sont devenus plus actifs durant la pandémie, le courtier voit encore quelques catalyseurs à venir mais estime aussi que l'action est "évaluée à la perfection". Il cite le 'Battery Day', le jour où Tesla devrait dévoiler une batterie longue durée pour ses futurs véhicules, et les résultats du deuxième trimestre (attendus le 22 juillet) qui pourraient encore s'avérer positifs.

La société devrait également bientôt révéler les plans d'expansion de ses capacités, et pourrait les doubler à 1,3 million de véhicules par an. Pour justifier le cours actuel de son action, Tesla doit franchir une barre plus haute et montrer que d'ici 2025, elle produira 2,2 millions de voitures, ce qui la mettra au même niveau que les constructeurs automobiles allemands, estime le CS. En tant que marque automobile la plus valorisée au monde, elle doit en effet répondre à des attentes élevées...

Le courtier reste malgré tout 'neutre' sur l'action, estimant que "tout contretemps matériel pourrait entraîner une correction".