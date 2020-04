Tesla : un analyste dope encore le titre

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Tesla bondit de plus de 8% en pré-séance à Wall Street, dopé par une note du Credit Suisse qui a rehaussé sa recommandation sur la valeur à 'neutre'. L'action du constructeur automobile reste sur six séances consécutives de hausse, dont une flambée de 13% hier. Selon le courtier helvète, le groupe californien dispose d'un avantage concurrentiel plus important dans la transition vers les véhicules électriques car la perturbation actuelle de l'industrie due à la pandémie de coronavirus rendra plus difficile pour les constructeurs automobiles 'traditionnels' le passage à long terme vers l'électrique.

L'analyste considère ainsi que Tesla a un net avantage en matière de batterie, de liquidité améliorée et de progrès dans l'exécution du business-modèle. La firme pourrait néanmoins encore être confrontée à des risques à court terme en raison du ralentissement attendu de la demande au deuxième trimestre et d'éventuelles pénuries d'approvisionnement si les arrêts d'usines se prolongent jusqu'en juin. Compte tenu de la fermeture de l'usine de Fremont, le courtier a d'ailleurs réduit ses prévisions de livraisons pour 2020 à environ 400.000 unités, contre 550.000 visées auparavant. L'objectif est rehaussé de 415 à 580 dollars.