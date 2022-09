Tesla triple ses livraisons de voitures fabriquées en Chine

(Boursier.com) — Tesla a vendu 76 965 véhicules fabriqués en Chine en août, pratiquement trois fois plus qu'il y a un mois, le groupe d'Elon Musk accélérant les livraisons après avoir augmenté la production de son usine de Shanghai. Le constructeur automobile américain a exporté 42 463 Model 3 et Model Y de Chine le mois dernier, a indiqué la China Passenger Car Association (CPCA). En juillet, Tesla avait vendu 28 217 véhicules et en avait exporté 19 756. Après qu'une mise à niveau prévue a perturbé la majeure partie de la production en juillet, Tesla a augmenté la production de l'usine de Shanghai en août, défiant les vagues de chaleur et les restrictions Covid qui ont frappé ses fournisseurs dans la région du sud-ouest. L'usine de Yibin du fabricant de batteries CATL, qui fournit des cellules de batterie à Tesla Shanghai, avait dû fermer une partie de ses opérations en raison de politiques locales de restriction, rappelle Reuters.

La montée en puissance de la production a permis à Tesla d'accélérer les livraisons des voitures électriques Model 3 et Model Y aux clients, en particulier en Chine. Tesla a réduit le temps d'attente de livraison pour ses deux modèles les plus vendus à un maximum de 14 semaines en Chine, tandis que les acheteurs du Model Y à propulsion arrière peuvent récupérer le SUV un mois après avoir passé la commande.