Tesla trébuche à Wall Street, plombé par la baisse des marges

(Boursier.com) — Tesla abandonnait 4,2% après bourse à Wall Street hier mercredi. Le groupe d'Elon Musk n'a pourtant pas démérité au deuxième trimestre fiscal, dépassant le consensus de bénéfice, mais les opérateurs ont surtout retenu que les baisses de prix avaient pesé sur les marges. Musk s'est montré par ailleurs relativement confiant concernant les progrès de la conduite autonome et de l'utilisation de robots "humanoïdes" dans ses usines, alors que les marchés sont actuellement obsédés par la thématique de l'intelligence artificielle. Le milliardaire juge que l'autonomie attendue des véhicules rendra le glissement actuel des marges insignifiant. Il a même indiqué que Tesla pourrait de nouveau réduire ses prix durant les périodes "turbulentes", jugeant qu'il pouvait faire sens en effet de sacrifier les marges pour vendre plus de véhicules.

Pour son deuxième trimestre, le groupe a affiché un bénéfice ajusté par action de 91 cents à comparer à un consensus de 82 cents et un niveau de 76 cents un an plus tôt. Les revenus ont totalisé 24,93 milliards de dollars, contre 16,93 milliards un an auparavant. Le consensus était logé à environ 24,5 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Les baisses de prix de Tesla ont aidé le fabricant de véhicules électriques à augmenter sa base installée et à attirer de nouveaux clients, avec des livraisons en hausse de 86% à 466.140 véhicules marquant un trimestre record pour l'entreprise. Tesla a déclaré qu'il restait sur la bonne voie pour les livraisons initiales de son Cybertruck cette année. Plus tôt cette semaine, le fabricant de véhicules électriques a déclaré qu'il avait commencé la production de son Cybertruck au Texas. Le groupe texan a déclaré un bénéfice net de 2,7 milliards de dollars sur le trimestre, en croissance de 20%, moins rapide que celle du chiffre d'affaires qui atteint 47%. Hors dépenses de rémunération à base d'actions, le bénéfice net de Tesla a grimpé à 3,15 milliards de dollars.

La marge brute automobile trimestrielle de Tesla, hors crédits réglementaires, est tombée à 18,1% au deuxième trimestre contre 19% au premier trimestre, selon les calculs de Reuters. Un an avant, le groupe avait affiché 26% de marge brute automobile. Tesla a annoncé une marge brute globale de 18,2% pour la période d'avril à juin, la plus faible en 16 trimestres, en baisse de 6,8 points de pourcentage - mais assez proche des anticipations d'analystes. Plus tôt, Tesla avait précisé qu'il se concentrait sur la réduction des coûts et sur le développement de nouveaux produits. Tesla a réitéré ses attentes de livraisons d'environ 1,8 million de véhicules cette année, mais a déclaré que la production au troisième trimestre diminuerait légèrement en raison des temps d'arrêt prévus pour les mises à niveau d'usine. Musk a aussi glissé hier soir lors de la conférence de présentation que Tesla était en pourparlers avec un important fabricant d'équipement pour l'obtention d'une licence pour son logiciel "full self driving" (FSD) d'assistance à la conduite.