Tesla trébuche à Wall Street après sa journée investisseurs

(Boursier.com) — Tesla , qui clôturait hier soir en repli de 1,4% à 202,8$ à Wall Street, décrochait ensuite de 5,6% après bourse ! La tant attendue journée investisseurs du constructeur texan de véhicules électriques n'a visiblement pas convaincu les opérateurs, pas plus que le projet de nouvelle gigafactory au Mexique. Les spécialistes notent en particulier que Tesla n'a pas fait d'annonce particulière hier soir concernant le design de ses véhicules de "génération 3". En revanche, le groupe a présenté sur l'un de ses documents deux véhicules non annoncés, l'un semblant être de la catégorie trucks (van ou SUV ?) et l'autre de la plateforme de génération 3. Franz von Holzhausen, directeur du design, a indiqué que le véhicule de nouvelle génération allait être présenté ultérieurement et que Tesla n'entendait discuter que de la plateforme.

Tesla veut repenser la production des véhicules et avait commencé avec le Model Y. L'objectif affirmé du groupe est de réduire très fortement les coûts et l'empreinte de l'usine dans sa plateforme de génération 3. Tesla a également noté qu'il ne concevrait pas et ne construirait pas de moteurs utilisant des métaux de terres rares pour l'unité d'entraînement de la plateforme de génération 3 - commentaires qui ont fait rechuter en Asie les valeurs minières de terres rares.

La longue présentation de Musk et de ses acolytes hier soir n'a donc pas fourni de traction supplémentaire au titre Tesla, qui avait il est vrai déjà fortement rebondi depuis ses planchers récents inscrits dans la zone des 100$. Le troisième Master Plan de Tesla était pourtant attendu de pied ferme, avec sa vision stratégique concernant la prochaine phase de croissance du groupe autour d'un avenir énergétique durable. L'absence de détails sur un très attendu véhicule électrique moins cher, tel que le modèle à 25.000$ promis il y a plus de deux ans, laisse les investisseurs sur leur faim.

Musk a tout de même a confirmé qu'une nouvelle usine à Monterrey, au Mexique, construirait la prochaine génération de véhicules, mais n'a pas fourni de détail sur le calendrier. Un événement produit approprié aura lieu plus tard, a précisé le CEO... Un responsable gouvernemental mexicain cité par Bloomberg avait fourni auparavant une estimation de 5 milliards de dollars d'investissement sur ce nouveau site.

Tesla a répété hier soir que le Cybertruck arriverait cette année, avec une production en volume prévue en 2024. La nouvelle vision d'entreprise dans le cadre du Master Plan vise à s'appuyer sur la croissance du leader du marché américain des véhicules électriques pour devenir un constructeur grand public. Les deux plans stratégiques précédents de Tesla avaient été dévoilés en 2006 et 2016. Musk avait publié son premier plan il y a plus de dix ans, exposant la stratégie de mise sur le marché de Tesla consistant à construire une voiture de sport électrique, puis une série de voitures plus abordables. Dix ans plus tard, il avait publié le deuxième Master Plan alors que Tesla acquérait SolarCity.