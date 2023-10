Tesla trébuche à Wall Street après les chiffres de livraisons

(Boursier.com) — Tesla abandonne désormais près de 3% avant bourse à Wall Street, alors que le groupe d'Elon Musk, géant des véhicules électriques, vient de publier des chiffres relativement décevants de production et livraisons pour le troisième trimestre. Durant le trimestre, Tesla a produit 430.488 unités, dont 13.688 Model S et X, et 416.800 Model 3 et Y. Le groupe a livré 435.059 unités sur la période, dont 15.985 Model S et X, et 419.074 Model 3 et Y. Les livraisons unitaires trimestrielles atteignent donc un record, en croissance de plus de 26% en glissement annuel, mais s'affichent inférieures à bon nombre d'estimations de brokers. Le consensus était voisin de 454.000 unités.

En séquentiel, par rapport au deuxième trimestre, les livraisons ont baissé de près de 7%. Au deuxième trimestre, le groupe avait en effet produit près de 480.000 véhicules et en avait livré plus de 466.000.

Tesla précise également qu'un déclin séquentiel des volumes a été causé par des temps d'arrêt planifiés pour la mise à niveau des usines, comme indiqué lors de la dernière conférence téléphonique sur les résultats. "Notre objectif de volume pour 2023 d'environ 1,8 million de véhicules reste inchangé", ajoute le constructeur.

Le groupe texan publiera ses résultats financiers détaillés du troisième trimestre fiscal 2023 après la clôture des marchés, le mercredi 18 octobre.