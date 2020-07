Tesla tient ses promesses

(Boursier.com) — Tesla, la 'star' californienne de l'automobile électrique, a dépassé hier soir les attentes de marché en termes de revenus et de profits. Le groupe s'estime par ailleurs en mesure de dépasser les 500.000 livraisons cette année, malgré l'impact du coronavirus et les perturbations dans la production. Pour le trimestre clos, le groupe d'Elon Musk, désormais aux portes du S&P500, a affiché des revenus de 6,04 milliards de dollars et un bénéfice GAAP par titre de 50 cents, contre un consensus FactSet de 5,15 Mds$ de revenus et 82 cents de perte GAAP par titre. Le groupe a livré 90.650 véhicules sur la période. Le free cash flow trimestriel s'est établi à 418 millions de dollars, contre -895 M$ sur le trimestre antérieur.

Tesla ajoute que la montée en puissance de la production dans son usine de Shanghai progresse comme prévu. Le groupe prévoit de livrer des unités du Model Y construites dans l'usine l'année prochaine. La construction de son usine de Berlin-Brandebourg "continue de progresser", a déclaré Tesla, qui confirme également le développement d'une nouvelle gigafactory à Austin, au Texas.

L'intégration du titre au sein du S&P500 se précise par ailleurs, le groupe ayant aligné quatre trimestres consécutifs de profits GAAP. L'intégration de Tesla dans l'indice large américain a toutefois été largement anticipée par les marchés.