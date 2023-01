Tesla tente un rebond à Wall Street

(Boursier.com) — Tesla , le géant texan de l'automobile électrique, reprend de la hauteur avant bourse à Wall Street, le groupe ayant fait état d'un rallongement des délais de livraisons de certains Model Y en Chine, signe d'un redressement potentiel de la demande après la récente baisse des tarifs concédée. Tesla, qui a perdu deux tiers de sa valeur à Wall Street l'an dernier, a réduit encore tout récemment les prix des Model 3 et Model Y en Chine. Reuters rapporte que Tesla a réduit son prix de départ pour le Model 3 à 229 900 yuans (environ 33 400$) contre 265 900 yuans, et l'a abaissé pour le modèle Y à 259 900 yuans contre 288 900 yuans. Tesla a ainsi réduit les prix de ses voitures en Chine pour la deuxième fois en moins de trois mois. La dernière réduction, ainsi que les baisses de prix d'octobre et que diverses incitations pouvant atteindre 10 000 yuans accordées aux acheteurs chinois au cours des trois derniers mois, représentent une baisse de 13% à 24% des prix de Tesla depuis septembre.

Tesla aurait par ailleurs commencé à offrir des remises aux acheteurs de véhicules électriques à Singapour qui acceptent d'acheter l'inventaire existant du Model 3 ou du Model Y, a déclaré lundi un représentant commercial de la société, cité par Reuters. Tesla offre une remise de 5 000$ aux acheteurs de véhicules électriques qui échangent un véhicule à combustion interne existant et un autre crédit de 5 000$ sur le coût du certificat pour conduire une voiture à Singapour. De plus, pour les acheteurs qualifiés qui disposent d'un emplacement pour l'installation à domicile, Tesla fournirait le connecteur mural pour la recharge, bien que le consommateur doive payer le coût de l'installation. Ces remises à durée limitée à Singapour interviennent quelques jours seulement après que Tesla a réduit les prix en Chine, en Corée du Sud, au Japon et en Australie.