Tesla, super hardcore !

(Boursier.com) — Tesla , le géant californien de l'automobile électrique, est parvenu pour le troisième trimestre à défier les perturbations de supply chain et à réaliser des livraisons record. Les pénuries de 'puces' frappant l'industrie et les problèmes logistiques n'ont pas ralenti le groupe d'Elon Musk, qui a livré 241 300 véhicules au total, dans le monde, sur le trimestre. Wall Street anticipait pour sa part 225 000 à 230 000 livraisons. Les livraisons se sont ainsi envolées de 73% en glissement annuel ! Le groupe a livré 232 025 Model 3 et Model Y, ainsi que 9 275 Model S et X.

Musk avait galvanisé ses troupes, demandant au personnel de Tesla "d'y aller super hardcore" afin d'accélérer les livraisons à la fin du trimestre, indique l'agence Reuters. Sur le troisième trimestre, période de juillet à septembre, le groupe est même parvenu à une croissance séquentielle de 20%, en comparaison d'un deuxième trimestre déjà record. Il s'agit du sixième trimestre consécutif de croissance séquentielle pour le groupe, que rien ne semble donc arrêter. Musk a avoué que Tesla avait subi, plus tôt au troisième trimestre, une pénurie extrêmement sévère d'équipements. Il a donc demandé aux employés de faire le maximum en fin de trimestre, relate Reuters, citant un courriel interne. Le CEO de Tesla a évoqué une vague de livraisons de fin de trimestre inhabituellement haute.

La production totale sur le troisième trimestre a grimpé de 15% séquentiellement pour atteindre 237 823 unités, dont 228 882 Model 3 et Y, et 8 941 Model S et X. En Chine, la croissance des exportations vers l'Europe et l'introduction d'un Model Y moins cher a dopé la production. Les livraisons record du trimestre ont aussi été tirées par une performance remarquable en Chine, jugent les spécialistes.

Musk a remercié sur Twitter l'équipe de Tesla, ainsi que les fournisseurs et partenaires logistiques "d'avoir surmonté ces grandes difficultés". Le groupe a lui remercié surtout ses clients "pour leur patience, alors que nous traversons des difficultés mondiales de supply chain et logistique".

Le résultat net et le cash flow seront dévoilés avec le reste de la performance financière lors de l'annonce des résultats du troisième trimestre. "Notre nombre de livraisons doit être considéré comme légèrement conservateur, car nous ne comptons une voiture comme livrée que si elle est transférée au client et que tous les documents sont corrects. Les chiffres finaux peuvent varier jusqu'à 0,5% ou plus", ajoute le groupe. Les livraisons de véhicules Tesla ne représentent qu'une mesure de la performance financière de l'entreprise et ne doivent pas être considérées comme un indicateur des résultats financiers trimestriels, qui dépendent de divers facteurs, notamment le coût des ventes, les mouvements de change et la combinaison de véhicules directement loués, nuance aussi Tesla.