Tesla : Straubel au conseil, la production du Cybertruck attendue dans l'année

(Boursier.com) — Tesla s'affichait hier soir en hausse de 0,1% en clôture à Wall Street et prenait 1,2% après bourse. Les actionnaires du constructeur texan de véhicules électriques ont approuvé lors de l'assemblée générale la nomination au conseil d'administration du cofondateur du groupe Jeffrey Brian Straubel. Ce dernier avait quitté l'entreprise en 2019 pour lancer son entreprise de recyclage de batteries et matériaux, Redwood Materials. Robyn Denholm a été sans surprise reconduite en tant que présidente du conseil d'administration de Tesla pour un nouveau mandat, même s'il est reproché à la dirigeante et au 'board' par certains actionnaires de ne pas pouvoir suffisamment contrôler le fougueux Musk. Le fantasque multimilliardaire a conservé son siège au conseil d'administration pour un nouveau mandat. Les actionnaires se sont opposés en revanche à la publication d'un rapport sur le projet de succession d'Elon Musk à la direction.

Parmi les autres faits marquants, lors de cette AG d'Austin, Musk s'est adressé aux actionnaires et a annoncé le démarrage du nouveau moteur de nouvelle génération de Tesla. Il s'est montré très prudent à court terme concernant l'économie, mais voit la conjoncture se redresser après 12 mois attendus délicats. Il a aussi confirmé que le logiciel FSD serait contrôlé de bout en bout par un modèle d'IA de réseau neuronal. Il a estimé par ailleurs que la Tesla Model Y allait être le véhicule le plus vendu au monde. Enfin, Musk a déclaré que Tesla commencerait à déployer des Cybertruck "de production" plus tard cette année.

Concernant la succession de Musk, une proposition visant à ce que Tesla publie un rapport sur le "risque lié aux personnes clés" a donc été repoussée. Le CEO, qui vient de trouver une nouvelle dirigeante pour Twitter, a quelque peu rassuré cependant concernant son implication sur le dossier Tesla.