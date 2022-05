Tesla souhaite accélérer à Shanghaï

(Boursier.com) — Tesla souhaite un retour à la normale au plus vite en Chine. Le constructeur automobile compterait ainsi mettre en place deux équipes de travail dans son usine de Shanghaï à compter du 16 mai, selon une note interne consultée par 'Reuters'. Un changement qui lui permettrait de ramener sa production au niveau d'avant le confinement de la ville. Selon les calculs de l'agence, ce rythme de travail permettrait en effet au groupe américain de porter sa production hebdomadaire locale à 16.900 véhicules.

L'usine, qui fabrique les Model 3 et Model Y de Tesla, a rouvert le 19 avril après une fermeture de 22 jours, la plus longue depuis l'ouverture du site fin 2019. La perturbation de l'usine de Tesla à Shanghai a été l'une des conséquences les plus médiatisées des mesures prises par la Chine pour contrôler la plus grande vague de Covid-19 dans le pays, qui pèsent également fortement sur la consommation locale.