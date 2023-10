Tesla sonné par Panasonic et ON Semi

(Boursier.com) — Tesla a décroché finalement de 4,8% hier soir à Wall Street, sous les 200$ et au plus bas de cinq mois. Le titre reste orienté dans le rouge avant bourse ce mardi. Il faut dire que les dernières nouvelles venant du secteur confirment l'hypothèse d'un ralentissement de la demande. Le concepteur américain de semi-conducteurs ON Semiconductor a ainsi prévenu d'un faible quatrième trimestre, du fait du ralentissement de la demande VE. Ainsi, ses revenus et profits sur la période ressortiraient nettement inférieurs aux attentes, le CA étant attendu par exemple entre 1,95 et 2,05 milliards, 10% de moins que les prévisions d'analystes. ON Semi a en revanche battu le consensus sur le trimestre clos, ce qui n'a pas empêché le titre de plonger de 21,8% hier soir à la clôture de Wall Street.

Le groupe japonais Panasonic a quant à lui réduit sa production de batteries sur le trimestre de septembre, évoquant le ralentissement de l'adoption des véhicules électriques haut de gamme en Amérique du Nord. Le fournisseur de Tesla inquiète donc, confirmant les commentaires récents du patron de Ford concernant le secteur ou même ceux d'Elon Musk en personne plus tôt ce mois. Musk avait ainsi glissé que les coûts d'emprunt plus importants pouvaient peser sur la demande.