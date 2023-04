Tesla, solide en Chine ?

(Boursier.com) — Tesla , qui dévissait de 6,1% hier soir à Wall Street après l'annonce de ventes trimestrielles mondiales jugées un peu courtes, regagne un peu de terrain avant bourse ce mardi. Le groupe a écoulé 88.869 véhicules fabriqués en Chine en mars, pour des ventes intérieures et les exportations, en croissance de 35% en comparaison de l'année antérieure selon les données de la China Passenger Car Association (CPCA). Cela marque également une progression de 19,4% par rapport au mois de février. Le rival BYD a vendu pour sa part 206.089 unités le mois dernier avec ses séries électriques et hybrides Dynasty et Ocean, en croissance de plus de 97% en comparaison de l'an dernier selon la CPCA.

Tesla avait rappelons-le publié dimanche des chiffres record pour son premier trimestre, la demande ayant été stimulée par de fortes baisses de prix des véhicules. Au premier trimestre 2023, le groupe d'Elon Musk a produit plus de 440.000 voitures et livré plus de 422.000 unités. Plus précisément, Tesla a produit 440.808 unités, dont 421.371 Model 3 et Y, et 19.437 Model S et X. Les livraisons sur le trimestre sont ressorties au nombre de 422.875, dont 412.180 Model 3 et Y et 10.695 Model S et X. Avec 422.875 unités livrées au total, Tesla faisait mieux que le consensus Bloomberg (421.000) mais moins bien que le consensus Refinitiv qui était quant à lui de 430.000. Les livraisons étaient en croissance de 4% en séquentiel, en comparaison du précédent trimestre, et de 36% en comparaison de l'an dernier.