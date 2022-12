Tesla : situation incertaine en Chine, mais des ventes en forte progression

(Boursier.com) — Tesla , le leader américain de l'automobile électrique, a livré 100 291 véhicules électriques fabriqués en Chine en novembre, ses ventes mensuelles les plus élevées depuis l'ouverture de son usine de Shanghai fin 2020, indique Xinhua ce lundi. Cela traduit une augmentation de 40% par rapport à octobre et de 89,7% en comparaison de l'an dernier. Le constructeur a augmenté la production de l'usine de Shanghai, réduit les prix des modèles les plus vendus et offert des incitations aux acheteurs chinois. Le Chinois BYD a dominé toutefois le mois de novembre en Chine avec 229 942 voitures électriques écoulées, y compris des hybrides rechargeables et les véhicules électriques purs, soit trois fois plus qu'un an plus tôt, selon des données de la China Passenger Car Association citées par l'agence Reuters.

Tesla prévoit par ailleurs de réduire de plus de 20% la production de décembre du Model Y dans son usine de Shanghai par rapport à novembre, ont déclaré ce lundi à Reuters deux personnes au courant de l'affaire. Tesla n'a pas commenté cette réduction prévue, signalée aussi par Bloomberg. La Chine a partiellement assoupli les restrictions sanitaires anti-covid imposées aux personnes et aux entreprises, mais de nombreuses restrictions sont toujours en place. Celles-ci ont freiné la demande et provoqué des ralentissements de la production locale dans l'industrie automobile en raison des difficultés à sécuriser l'approvisionnement en composants, rappelle Reuters. Tesla a augmenté son stock de véhicules électriques à Shanghai au rythme le plus rapide jamais enregistré en octobre, selon les données de la China Merchants Bank International.

Elon Musk a déclaré que la Chine, deuxième marché de la société, était "dans une sorte de récession". Néanmoins, les ventes au détail de Tesla en Chine ont presque doublé au cours des quatre premières semaines de novembre, par rapport à l'année précédente. À l'échelle mondiale, Tesla avait prévu d'augmenter considérablement la production des Model Y et Model 3 au quatrième trimestre, les nouvelles usines d'Austin et de Berlin accélérant la production.