Tesla : simple pause ou début d'une phase de correction appuyée ?

Tesla : simple pause ou début d'une phase de correction appuyée ?









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Simple pause ou début d'une phase de consolidation plus marquée pour Tesla ? Difficile à dire pour le moment. Reste qu'avec une chute de près de 7% ce jeudi, le titre du constructeur automobile californien aligne une troisième séance de baisse prononcée et affiche une perte d'environ 17% depuis son pic de clôture de 498,32 dollars du 31 août. Tesla n'avait plus enregistré une telle correction en trois jours depuis la mi-mars et se rapproche dangereusement d'une phase baissière (bear market, soit 20% de baisse par rapport à ses sommets).

Augmentation de capital à venir

Le groupe a annoncé mardi son intention de lever jusqu'à 5 milliards de dollars par cessions d'actions. Un timing guère anodin alors que le titre s'est envolé de près de 500% depuis le premier janvier. Une flambée à relier aux très bons résultats du deuxième trimestre de la compagnie, qui ont également alimenté les spéculations sur l'entrée de Tesla dans l'indice S&P 500. Un analyste du Credit Suisse n'excluait d'ailleurs pas une annonce surprise à ce sujet d'ici la fin de la semaine...

Le très attendu "Battery Day", qui se tiendra plus tard ce mois-ci, a sans aucun doute aussi participé à l'optimisme ambiant sur le dossier, de nombreux observateurs s'attendant à ce que la société dévoile de nouvelles technologies ce jour-là.

Un important actionnaire coupe sa participation

L'annonce, par le gestionnaire de fonds écossais Baillie Gifford, de la vente de près de la moitié de sa participation dans Tesla explique également les prises de bénéfices actuelles. Le principal actionnaire indépendant du groupe d'Elon Musk a réduit sa participation passive à 4,25% contre 7,67% au 31 décembre. Une opération qui lui a rapporté plus de 17 Mds$ !

"L'augmentation substantielle du cours de l'action de Tesla signifie que nous devions réduire notre participation afin de refléter les directives de concentration qui limitent le poids d'une seule action dans les portefeuilles des clients...Nous restons très optimistes quant à l'avenir de la société. Tesla n'a plus de difficulté à lever des capitaux à grande échelle auprès de sources extérieures, mais en cas d'important recul du cours de l'action, nous serions heureux d'accroître à nouveau notre participation", a indiqué la société de gestion.