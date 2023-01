Tesla serait-il en train de sacrifier ses marges en Asie ?

(Boursier.com) — Tesla perd encore 4,7% avant bourse à Wall Street, au plus bas de deux ans sur les 105$. Les réductions de prix du groupe d'Elon Musk inquiètent de plus en plus les opérateurs. Le géant texan de l'automobile électrique, qui a perdu deux tiers de sa valeur à Wall Street l'an dernier, baisserait les prix des Model 3 et Model Y en Chine, selon Reuters. Citant le site web chinois de l'entreprise, Reuters rapporte que Tesla a réduit son prix de départ pour le Model 3 à 229 900 yuans (environ 33 400$) contre 265 900 yuans, et l'a abaissé pour le modèle Y à 259 900 yuans contre 288 900 yuans. Tesla a ainsi réduit les prix de ses voitures en Chine pour la deuxième fois en moins de trois mois, dans un contexte d'assombrissement des perspectives de demande sur le plus grand marché automobile du monde. La dernière réduction, ainsi que les baisses de prix d'octobre et que diverses incitations pouvant atteindre 10 000 yuans accordées aux acheteurs chinois au cours des trois derniers mois, représentent une réduction cumulée de 13% à 24% des prix de Tesla depuis septembre, selon Reuters.

Tesla abaisserait aussi ses prix au Japon et en Corée du Sud. Au Japon, Tesla aurait réduit les prix Model 3 et Y d'environ 10%, première baisse depuis 2021. Le prix de la version à propulsion arrière Model 3 est désormais de 5,369 millions de yens (40.000$ environ), contre 5,964 millions de yens auparavant selon Reuters.

En Corée du Sud, les baisses de prix différaient d'un modèle à l'autre, allant d'environ 6 millions de wons à 10 millions de wons (4.700$ à 7.900$) selon Reuters, citant un responsable local des ventes de Tesla. Le prix du véhicule à propulsion arrière Model 3 de base de Tesla est désormais de 64,34 millions de wons (50.600$ environ) sur le site web de la société. Son Model Y Long Range est proposé à 84,999 millions de wons (66.800$).