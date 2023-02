Tesla se reprend à Wall Street, avant une journée cruciale

(Boursier.com) — Tesla reprend un peu de terrain avant bourse à Wall Street. L'usine allemande du groupe d'Elon Musk, la gigafactory de Berlin-Brandenburg, produit désormais 4.000 véhicules par semaine, soit un quadruplement en comparaison du mois de mai, période à laquelle Musk avait qualifié le site de "gigantesque four à fric". Ainsi, le site berlinois a atteint son objectif de production trois semaines plus tôt qu'espéré, indique Reuters. Sur cette nouvelle base, le site allemand afficherait une production annuelle de plus de 200.000 véhicules, alors que la capacité maximale prévue est de 10.000 voitures par semaine soit environ 500.000 par an. Tesla a également commencé à assembler des batteries en Allemagne qui seront bientôt utilisées dans les véhicules produits dans l'usine, mais le groupe texan a indiqué qu'il concentrerait la production de cellules aux États-Unis du fait des incitations de la loi sur la réduction de l'inflation.

Aussi et surtout, Tesla doit informer les marchés de sa stratégie ce mercredi à l'occasion de sa très attendue journée des investisseurs. Tesla , lors de cette journée investisseurs tant attendue du 1er mars, présentera sa troisième version du 'Master Plan' d'Elon Musk. Le constructeur de voitures électriques décrira "la voie vers un avenir énergétique entièrement durable pour la Terre". Tesla a déjà précisé que ses plans d'expansion et sa plateforme de nouvelle génération pour les véhicules moins chers seraient à l'ordre du jour. Musk avait dévoilé son premier 'Master Plan' pour Tesla en 2006, décrivant les ambitions de construire une voiture de sport haute performance et d'utiliser les recettes de ce produit pour construire progressivement des véhicules électriques plus abordables. Dix ans plus tard, il avait présenté la deuxième version du plan, qui détaillait les ambitions de construire des toits solaires, de s'étendre à tous les principaux segments automobiles et de développer la capacité de conduite autonome de Tesla.