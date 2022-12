Tesla s'effondre à Wall Street, les investisseurs en ont marre des soubresauts d'Elon Musk

(Boursier.com) — Tesla a fini en baisse de plus de 8% hier à Wall Street, portant ses pertes depuis le début de l'année à plus de 60%. De quoi faire passer la valorisation du groupe texan nettement sous la barre des 500 milliards de dollars pour la première fois depuis novembre 2020. La gestion chaotique de Twitter du milliardaire depuis son rachat pour 44 milliards de dollars continue à fortement peser sur le titre Tesla alors que celui qui est également patron de SpaceX a financé le deal en vendant des milliards de dollars d'actions du constructeur de voitures électriques.

Leadership en question chez Tesla

Les investisseurs craignent que la gestion du réseau social ne soit devenue une distraction pour le boss de Tesla, groupe dans lequel il est personnellement impliqué dans la production et l'ingénierie. Un avis loin d'être partagé par l'entrepreneur d'origine sud-africaine. Hier, Elon Musk s'est ainsi ouvertement moqué de Ross Gerber, DG de Gerber Kawasaki Wealth Management, après que l'investisseur de longue date dans Tesla eut tweeté à propos d'un manque perçu de leadership chez le constructeur de véhicules électriques et déclaré que l'heure était au "remaniement".

Tesla stock price now reflects the value of having no CEO. Great job tesla BOD - Time for a shake up. $tsla — Ross Gerber (@GerberKawasaki), via Twitter

Comme le rappelle 'Bloomberg', R.Gerber avait déjà tweeté le 16 décembre qu'il avait informé le conseil d'administration de Tesla qu'il souhaitait briguer un siège. D'autres investisseurs, dont Leo KoGuan - l'un des plus grands actionnaires individuels de Tesla - ont également appelé à des changements de gouvernance.

Elon Musk prêt à démissionner de son poste de DG de Twitter

Pas un jour ne passe sans qu'Elon Musk ne se fasse remarquer. Après avoir demandé aux utilisateurs de Twitter s'il devait quitter son poste de directeur général, puis s'être abstenu de commenter le résultat du vote (57,5% des répondants, soit plus de 10 millions de personnes, se sont prononcés en faveur de son départ), le milliardaire a fini par indiquer sur le réseau social qu'il démissionnerait dès qu'il trouvera "quelqu'un d'assez idiot pour prendre le poste". Le sulfureux dirigeant a même précisé qu'il restera en charge des équipes de logiciels et de serveurs de Twitter.

I CEO I job! After that, I & teams. — Elon Musk (@elonmusk), via Twitter

Elon Musk, qui avait initialement déclaré qu'il "se conformerait au résultat", a dans un premier temps refusé de reconnaître le résultat du sondage, ne répondant qu'à des messages mettant en doute l'issue du scrutin. Le second homme le plus riche de la planète a par la suite suggéré que seuls les abonnés payants à Twitter pourraient voter lors des futurs sondages, plutôt que de les ouvrir à tous les utilisateurs du réseau social. Gary Black, un investisseur de Tesla, a indiqué : "Si Elon fait demi-tour et n'accepte pas les résultats de son propre sondage Twitter, la marque Elon et la marque Tesla pourraient être affectées négativement".

Les analystes en rajoutent une couche

Mardi, Tesla a également été pénalisé par plusieurs notes d'analystes. Evercore ISI et Mizuho ont notamment réduit leurs objectifs de cours sur le dossier, les deux courtiers évoquant les inquiétudes concernant la demande. Le broker nippon a ramené sa cible de 330 à 285$ en raison d'une faiblesse potentielle des ventes : les vents macro contraires et un consommateur plus faible pourraient entraîner une baisse de la demande de véhicules électriques les plus chers.